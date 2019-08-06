В Адыгее 12 августа хотят сделать выходным в честь Курбан-байрама
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал ходатайство Духовного управления мусульман Адыгеи и Кубани о предоставлении выходного дня 12 августа в честь Курбан-байрама
Об этом порталу Юга.ру сообщил муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов. В администрации правительства Адыгеи уточнили, что вопрос о предоставлении выходного дня будет решен после подписания главой республики нормативно-правового документа.
«Сам праздник выпадает на 11 августа, это выходной день. Но празднуется несколько дней, поэтому мы вышли к главе республики с ходатайством о предоставлении 12 августа выходного дня, и руководитель региона его одобрил. Это позволит местным жителям отметить значимый праздник по всем правилам мусульман», — прокомментировал Аскарбий Карданов.
Утром 11 августа начнется праздничный намаз, 12 августа возле мечети в Майкопе планируют организовать праздник для детей. Также в течение праздничных дней положено проводить обряд жертвоприношения, угощать родных, близких, соседей, малоимущих.
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Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников жертвоприношения, знаменующий окончание хаджа к исламским святыням.
Как сообщали Юга.ру, 60 мусульман из Адыгеи и Краснодарского края собирались совершить хадж в Мекку перед Курбан-байрамом.
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