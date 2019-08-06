В Адыгее 12 августа хотят сделать выходным в честь Курбан-байрама

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал ходатайство Духовного управления мусульман Адыгеи и Кубани о предоставлении выходного дня 12 августа в честь Курбан-байрама

Об этом порталу Юга.ру сообщил муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов. В администрации правительства Адыгеи уточнили, что вопрос о предоставлении выходного дня будет решен после подписания главой республики нормативно-правового документа.

«Сам праздник выпадает на 11 августа, это выходной день. Но празднуется несколько дней, поэтому мы вышли к главе республики с ходатайством о предоставлении 12 августа выходного дня, и руководитель региона его одобрил. Это позволит местным жителям отметить значимый праздник по всем правилам мусульман», — прокомментировал Аскарбий Карданов.

Утром 11 августа начнется праздничный намаз, 12 августа возле мечети в Майкопе планируют организовать праздник для детей. Также в течение праздничных дней положено проводить обряд жертвоприношения, угощать родных, близких, соседей, малоимущих.