В Анапе планируют открыть новый филиал детской поликлиники

В Анапе в августе нашли помещение для новой детской поликлиники на 8 тыс. мест

Администрация города уже нашла помещение под поликлинику: она будет находиться рядом с ТЦ «Красная Площадь». Планируется, что деньги на капитальный ремонт нежилого помещения выделят из краевой казны в 2020 году.

Поликлиника будет обслуживать восемь педиатрических участков — это более 8 тыс. детей. Кроме того, там планируют разместить пять кабинетов врачей-педиатров, процедурный и прививочный, кабинеты приема больных детей и функциональной диагностики, рассказали в минздраве Анапы.

Власти уже заключили договор на изготовление проектно-сметной документации для проведения капремонта помещений. После завершения работ и оснащения учреждения оборудованием, а также получения лицензии на медицинскую деятельность филиал детской поликлиники будет готов принять пациентов.

«Анапе жизненно необходимо это медучреждение. Существующий в 12-м микрорайоне города филиал детской поликлиники давно с трудом справляется с постоянно возрастающим потоком маленьких пациентов, располагается в тесных помещениях, не предназначенных для такого количества посетителей», — сказал глава курорта Юрий Поляков.

В пресс-службе администрации Анапы отметили, что за последние пять лет число жителей курорта выросло почти на 50 тыс. человек, поэтому появилась острая необходимость в открытии медицинских учреждений. Новый филиал детской поликлиники позволит уменьшить загруженность и очереди к специалистам.