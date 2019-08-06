Детский лагерь в Адыгее решил устроить дополнительный поток

В Адыгее руководство одного из загородных лагерей в августе решило организовать четвертый поток

Последний поток в детских загородных лагерях Адыгеи, организованный республиканской властью, завершается 10 августа. Однако в «Горном» решили продлить работу, чтобы удовлетворить спрос на отдых. Об этом 5 августа сообщила порталу Юга.ру директор лагеря Татьяна Нихотина. Она рассказала, что свободных мест в лагере не бывает, многие дети ежегодно летом стремятся попасть сюда. По словам родителей, в очередь на получение путевки приходится становиться за год до начала работы лагерей.

«Оздоровительные лагеря находятся в живописной горной части республики. Отдых здесь пользуется большой популярностью не только среди жителей Адыгеи, но и других регионов страны — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области», — отметили в пресс-службе главы Адыгеи.

По данным министерства труда и социального развития Адыгеи, этим летом детей принимает три загородных лагеря в республике и два — на Черноморском побережье, остальные — школьные.

5 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с организацией отдыха в двух лагерях — «Лань» и «Горный». Сейчас в комплексе «Лань» отдыхают 300 детей, в «Горном» — 422 человека, из них 360 детей из разных районов Адыгеи.