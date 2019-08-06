Детский лагерь в Адыгее решил устроить дополнительный поток
В Адыгее руководство одного из загородных лагерей в августе решило организовать четвертый поток
Последний поток в детских загородных лагерях Адыгеи, организованный республиканской властью, завершается 10 августа. Однако в «Горном» решили продлить работу, чтобы удовлетворить спрос на отдых. Об этом 5 августа сообщила порталу Юга.ру директор лагеря Татьяна Нихотина. Она рассказала, что свободных мест в лагере не бывает, многие дети ежегодно летом стремятся попасть сюда. По словам родителей, в очередь на получение путевки приходится становиться за год до начала работы лагерей.
«Оздоровительные лагеря находятся в живописной горной части республики. Отдых здесь пользуется большой популярностью не только среди жителей Адыгеи, но и других регионов страны — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области», — отметили в пресс-службе главы Адыгеи.
По данным министерства труда и социального развития Адыгеи, этим летом детей принимает три загородных лагеря в республике и два — на Черноморском побережье, остальные — школьные.
5 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с организацией отдыха в двух лагерях — «Лань» и «Горный». Сейчас в комплексе «Лань» отдыхают 300 детей, в «Горном» — 422 человека, из них 360 детей из разных районов Адыгеи.
На вопросы руководителя региона о том, как проходят каникулы, ребята выразили желание в следующем году вновь вернуться в детские оздоровительные лагеря.
«Мы приехали к вам, чтобы узнать, насколько хорошо удалось организовать летний отдых, что можно улучшить. И то, что вы довольны отдыхом и хотите приехать на следующий год в лагерь, — главный результат нашей работы», — обратился к ребятам Мурат Кумпилов.
В ходе беседы с руководством детских лагерей глава Адыгеи обратил внимание на значимость грамотной организации досуга, сочетание тематических и оздоровительных мероприятий.
«Именно такой подход дает результат, к которому мы стремимся при организации летнего отдыха, — высокий оздоровительный эффект и вовлечение детей в общественные инициативы, воспитание достойных граждан, стремящихся к новым знаниям», — отметил Кумпилов.
Всеми видами летнего отдыха и оздоровления в этом году в Адыгее будет охвачено более 30 тыс. детей, из них уже отдохнули 154 инвалида, 395 сирот, более 5,5 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В загородных лагерях побывают около 3,2 тыс. человек, в том числе 820 детей — на Черноморском побережье. На организацию детского отдыха направлено 85,3 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, министерство труда и соцразвития Адыгеи вместо четырех потоков в течение лета организовали три смены по 21 дню — с 3 июня по 10 августа. Эксперимент ввели для удобства школьников.
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