В Адыгее изменили количество смен в детских лагерях

В Адыгее детские лагеря отдыха организуют тремя сменами с 3 июня по 10 августа

Вместо четырех потоков в течение лета организуют три смены по 21 дню — с 3 июня по 10 августа.

Эксперимент вводят для удобства школьников. Это связано с низкой наполняемостью лагерей в конце мая и августа, когда дети ходят в школы. Поэтому начало и завершение летней кампании немного передвинули, рассказал порталу Юга.ру министр труда и социального развития Республики Адыгея Джанбеч Мирза.

«По поручению главы республики Мурата Кумпилова особое внимание уделяется организации отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В числе важных являются вопросы организации различных форм отдыха, безопасности детей, качественного питания», — отметил Мирза.

Всего на организацию летней оздоровительной кампании направят 85,5 млн рублей. Это на 8,5 млн рублей больше, чем в прошлом году. Частью средств компенсируют плату родителей за путевки, которая составляет 20 тыс. рублей. Малоимущим и детям-сиротам путевки предоставят бесплатно.

Семьи, где доход превышает прожиточный минимум в два раза на каждого члена семьи, оплатят 30%. В основном родительская плата за путевки составляет около 2 тыс. рублей.

Всего в этом году в республике будут работать 94 детских лагеря, из них три загородных, два на Черноморском побережье, а остальные — школьные. Планируется, что в них отдохнут 31,5 тыс. детей. В загородных лагерях побывают более 2 тыс. 310 детей. Еще 827 человек отдохнут на побережье, среди них будет 150 инвалидов.