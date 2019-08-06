Tele2 откроет шоурумы AliExpress в своих салонах

Салон в новом формате представляет собой торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи Tele2 и шоурум AliExpress. На витрине AliExpress представят выставочные образцы товаров онлайн-гипермаркета. Клиент сможет протестировать их в салоне Tele2 и, получив опыт взаимодействия с гаджетом и дополнительными товарами, принять решение о покупке.

Оператор откроет в своих салонах брендированные витрины, где представят товары китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Проект Tele2 и AliExpress — первый на российском рынке опыт сотрудничества телеком-компании с онлайн-ретейлером и выхода крупнейшего мирового онлайн-гипермаркета в офлайн.

В ассортимент витринных образцов вошли смартфоны и другие товары: наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты. На каждой полке витрины представлен товар определенного магазина онлайн-гипермаркета. Каждой полке присвоили свой QR-код, а товару — электронный ценник, стоимость на котором обновляется ежедневно с учетом изменения курса валют.

Первые 30 салонов Tele2 с витриной AliExpress уже открылись в четырех городах: Москва, Челябинск, Казань и Екатеринбург. До конца 2019 года оператор планирует расширить количество салонов с шоурумом AliExpress до 1 тысячи.

Чтобы совершить покупку, клиенту нужно отсканировать QR-код полки и перейти по нему в приложение AliExpress. Оформить и оплатить заказ покупатель может сразу же, а забрать — по удобному для него адресу. При заказе товара по QR-коду заказ можно будет получить в срок до десяти дней, сообщили 6 августа в пресс-службе Tele2.