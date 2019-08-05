Два человека погибли при столкновении бензовоза и «восьмерки» на Кубани
В Темрюкском районе Краснодарского края вечером 5 августа произошло ДТП с участием бензовоза, в результате которого два человека погибли, еще четверо пострадали
Авария произошла около 19 часов на 7-м километре Тамань — Веселовка.
«31-летний водитель большегруза, совершая маневр, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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В результате погибли 25-летний водитель и 45-летний пассажир «восьмерки», еще четыре пассажира легковушки были госпитализированы с травмами.
По факту ДТП проводится проверка, причины случившегося устанавливаются.
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