Названы наиболее популярные сладости, которые покупают в России

Вся Россия

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Россияне в июле чаще всего покупали среди кондитерских изделий печенье, пряники и вафли

Средняя цена на них в прошлом месяце составляла 150 рублей за 1 кг. Она осталась на уровне прошлого года. Продажи продукта выросли на 4% по сравнению с показателем 2018 года, сообщает RT со ссылкой на информацию оператора фискальных данных «Такском».

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На втором месте по популярности среди сладостей оказались шоколадные конфеты. Их средняя цена составила 595 рублей за 1 кг и осталась на уровне прошлого года. Продажи шоколадных изделий увеличились на 3%.

Третье место по популярности заняли сахарные изделия, на четвертом — шоколадная паста, на пятом — торты и пирожные. Средняя стоимость торта — 398 рублей за 1 кг, продажи выросли на 5%. Цена на кексы и рулеты не изменилась по сравнению с 2018 годом и составила 240 рублей.

Исследование провели на основе фискальных данных с касс. Всего проанализировали более 14,5 млрд кассовых чеков.

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