Под Темрюком в ДТП с бензовозом погиб 63-летний водитель легковушки, пострадали двое детей
В Темрюкском районе Кубани 3 июля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и бензовоза
Авария произошла на дороге Голубицкая — Темрюк около 14:25.
«По предварительным данным, 63-летний водитель легкового автомобиля, совершая обгон, не справился с управлением и допустил касательное столкновение с бензовозом, после чего столкнулся с легковым автомобилем, двигавшимся во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате столкновения 63-летний водитель скончался на месте. Двое его пассажиров — дети 6 и 10 лет госпитализированы с травмами.
По факту ДТП проводится проверка.
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