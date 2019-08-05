Музей истории горного поселка Хаджох собираются создать в Адыгее
В адыгейском поселке Каменномостском (Хаджох), который в 2019 году отмечает 155-летие образования, решили создать музей
Администрация поселения начала сбор материалов для будущего музея, сообщил порталу Юга.ру глава Каменномостского Владимир Петров.
«Уже есть фото первого атамана нашего поселения Михаила Калюкина. Мы приглашаем специалистов музейного дела и всех заинтересованные лиц принять участие в создании музея, принести в администрацию поселения имеющиеся документы, фотографии, экспонаты и другие материалы, связанные с историей Каменномостского», — сказал Владимир Петров.
По его словам, идею местной администрации поддержала общественность. Жители поселка уже начали приносить оригинальные документы и старинные вещи. Часть экспонатов, касающихся поселка, хранится в музее Майкопского района.
«Мы будем ходатайствовать об их передаче. Уже складывается концепция будущей экспозиции, которую думаем разделить на две части: об истории поселения, а также о природных достопримечательностях и археологических памятниках», — рассказал Петров.
По его словам, поместить музей планируется в здании кинотеатра, которое сейчас находится на реконструкции. Инициаторы идеи считают, что музей будет интересен и как исторический и культурно-образовательный центр, так и туристический объект.
Петров добавил, что к юбилею поселка готовится еще ряд подарков для местных жителей и туристов: идет реконструкция соцобъектов и благоустраивается поселковый парк. Осенью, после завершения этих работ состоятся праздничные торжества в честь 155-летия Каменномостского, который считается воротами в горную Адыгею.
Поселок Каменномостский получил свое название от каменного моста в виде арки, который до Великой Отечественной войны существовал в естественном виде через реку Белую. Первые поселенцы появились здесь в 1864 году. В 1913-м хутор переименовали в станицу Каменномостскую. Местные жители и туристы чаще называют поселок «Хаджох» — по названию железнодорожной станции, расположенной в поселке, конечной станции на ж/д ветке от Белореченска.
Как сообщали Юга.ру, в апреле в Адыгее начали созавать музей дольменной культуры.
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