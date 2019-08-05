В Адыгее увеличат производство элитных семян
В 2019 году в Адыгее планируется произвести не менее 5 тыс. тонн семян озимых зерновых культур элитными семенами
Это позволит увеличить обеспеченность собственными семенами до 90%, сообщил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин в ходе доклада о планах по ускоренному развитию республики.
По данным пресс-службы главы Адыгеи, для увеличения урожайности зерновых и масличных культур в 2019-2024 годах собираются провести сортообновление. Кроме того, планируется реализация двух инвестпроектов по строительству семенных заводов общей мощностью 16,2 тыс. тонн. Так, в поселке Новом Гиагинского района идет строительство семенного завода. Еще один подобный завод появится в Красногвардейском районе.
Как писали Юга.ру, в Адыгее озимыми зерновыми культурами засеяли 106,5 тыс. га, из которых 26,6% занимают посевы элитными семенами.
По словам специалистов, такие меры способствует получению высоких урожаев зерновых колосовых культур в нестабильных агроклиматических условиях и высокой обеспеченности собственными семенами.
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