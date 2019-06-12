В Адыгее до 27% увеличили площади посевов элитными семенами зерновых культур

В Адыгее площадь озимых зерновых культур составляет 106,5 тыс. га, из которых 26,6 % занимают посевы элитными семенами

Это выше научно-рекомендованной нормы в 15% и больше, чем в прошлом году, сообщили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи.

Напомним, в 2018 году удельный вес площадей, засеваемых элитными семенами, составил около 17%.

Аграрии используют в основном сорта селекции Национального центра зерна имени Лукьяненко. Сотрудничество с учеными Кубани позволило за последние восемь лет повысить урожайность пшеницы на 13%, озимого ячменя — на 7%, озимого рапса — на 17,5%, сообщили в минсельхозе Адыгеи.

По словам собеседника, всего возделывают около 27 сортов озимой мягкой пшеницы, 12 сортов — ячменя озимого и 3 сорта — тритикале озимой.

Во время рабочей поездки в Шовгеновский район 11 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с качеством семеноводческих посевов на полях ООО «Премиум».