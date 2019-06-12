В Адыгее до 27% увеличили площади посевов элитными семенами зерновых культур
В Адыгее площадь озимых зерновых культур составляет 106,5 тыс. га, из которых 26,6 % занимают посевы элитными семенами
Это выше научно-рекомендованной нормы в 15% и больше, чем в прошлом году, сообщили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи.
Напомним, в 2018 году удельный вес площадей, засеваемых элитными семенами, составил около 17%.
Аграрии используют в основном сорта селекции Национального центра зерна имени Лукьяненко. Сотрудничество с учеными Кубани позволило за последние восемь лет повысить урожайность пшеницы на 13%, озимого ячменя — на 7%, озимого рапса — на 17,5%, сообщили в минсельхозе Адыгеи.
По словам собеседника, всего возделывают около 27 сортов озимой мягкой пшеницы, 12 сортов — ячменя озимого и 3 сорта — тритикале озимой.
Во время рабочей поездки в Шовгеновский район 11 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с качеством семеноводческих посевов на полях ООО «Премиум».
Руководитель республики поручил проанализировать урожайность и устойчивость культур к климатическим условиям. Для выхода на промышленные объемы он рекомендовал аграриям активней работать над получением соответствующих сертификатов и лицензий.
«Руководителям муниципальных образований необходимо четко знать, насколько эффективно используются главный актив территорий — земли сельхозназначения. Важно вникать в ситуацию, поддерживать фермеров, привлекать ученых, искать все доступные способы кооперации закупок семян и удобрений для снижения себестоимости сельхозпродукции. Ведущую роль должно играть министерство сельского хозяйства республики совместно с Россельхознадзором и Ростехнадзором», — заключил Кумпилов.
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