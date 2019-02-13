В Адыгее собираются построить семенной завод за 522 млн рублей

Адыгея, Вся Россия

Распечатать

В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи инвестор планирует до 2020 года вложить в строительство семенного завода более 522 млн рублей

Инвестиционное соглашение по этому проекту планируется подписать на Российском инвестиционном форуме, который будет проходить в Сочи 14 и 15 февраля.

Ранее на Координационном совете по экономической политике Адыгеи этот проект группы компаний «Смарт» получил одобрение и будет сопровождаться по принципу одного окна.

Как сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи, в рамках проекта предполагается строительство семенного завода, а также инфраструктуры для производства семян подсолнечника, пшеницы, сои и гороха мощностью до 10,2 тыс. тонн ежегодно. Пусконаладка технологического оборудования планируется в сентябре 2020 года. Предполагаемый срок окупаемости проекта — шесть лет.

Инвестиции Растениеводство Российский инвестиционный форум Сельское хозяйство Сочи Экономика
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жители Ингушетии выбрали, как будет выглядеть первый в республике стадион
В Адыгее проведут международный фестиваль майкопской археологической культуры
Матвиенко решила ужесточить проверку кандидатов в сенаторы после истории с Арашуковым
В Краснодаре в день матча «Краснодар» — «Байер» продлят работу общественного транспорта
Глава РАН призвал включить тест на IQ в медосмотры
ФК «Урожай» успел накопить долги по зарплате в 10 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале