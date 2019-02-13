В Адыгее собираются построить семенной завод за 522 млн рублей

В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи инвестор планирует до 2020 года вложить в строительство семенного завода более 522 млн рублей

Инвестиционное соглашение по этому проекту планируется подписать на Российском инвестиционном форуме, который будет проходить в Сочи 14 и 15 февраля.

Ранее на Координационном совете по экономической политике Адыгеи этот проект группы компаний «Смарт» получил одобрение и будет сопровождаться по принципу одного окна.

Как сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи, в рамках проекта предполагается строительство семенного завода, а также инфраструктуры для производства семян подсолнечника, пшеницы, сои и гороха мощностью до 10,2 тыс. тонн ежегодно. Пусконаладка технологического оборудования планируется в сентябре 2020 года. Предполагаемый срок окупаемости проекта — шесть лет.