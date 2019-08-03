«Краснодар» упустил победу в матче с «Зенитом»

Краснодарский край, Вся Россия

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Футбольный клуб «Краснодар» 3 июля на выезде сыграл вничью с «Зенитом»

Встреча 4-го тура Российской премьер-лиги состоялась в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:1.

Первый гол встречи был забит на 80-й минуте: защитник хозяев Дуглас дос Сантос головой отправил мяч в свои ворота. На 91-й минуте Артем Дзюба забил гол в ворота Матвея Сафонова и увел свою команду от поражения.

За поединком с трибун «Газпром Арены» наблюдали 54 тыс. 78 болельщиков, пишет RT. Напомним, ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал, что на мачте ожидается 48 тыс. зрителей. Также он рассказал, что пригласил на футбол группу Rammstein, которая за день до этого выступала на стадионе сине-бело-голубых. 

После четырех туров «быки» с 7 очками занимают пятое место, питерский клуб набрал 10 очков и лидирует в таблице чемпионата России.

Следующую встречу в рамках РПЛ «горожане» проведут дома 10 августа против казанского «Рубина». Перед этим, 7 августа, команда Мурада Мусаева в Краснодаре дебютирует в Лиге чемпионов матчем с «Порту».

Как сообщали Юга.ру, в первом домашнем матче сезона «Краснодар» разгромил «Сочи» благодаря голам Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова.

РПЛ ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол

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