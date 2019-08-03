«Краснодар-2» минимально проиграл «Ротору»

Краснодарский край, Вся Россия

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«Краснодар-2» 3 августа провел матч 6-го тура Футбольной национальной лиги против волгоградского «Ротора»

Встреча прошла на поле Академии «быков» и завершилась с минимальным счетом — 0:1. Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий гостей Камиль Муллин.

После 6 туров черно-зеленые набрали 5 очков и занимают 16-е место. Волгоградцы с 13 очками идут четвертыми.

В следующем матче «быки» 10 августа сыграет в гостях с «Химками». Очередная домашняя встреча горожан состоится 18 августа, соперником станет «Томь». 

Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче «Краснодар-2» на выезде одолел «Енисей» и одержал первую победу в сезоне.

ФК «Краснодар-2» ФНЛ Футбол

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