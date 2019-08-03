«Краснодар-2» минимально проиграл «Ротору»
«Краснодар-2» 3 августа провел матч 6-го тура Футбольной национальной лиги против волгоградского «Ротора»
Встреча прошла на поле Академии «быков» и завершилась с минимальным счетом — 0:1. Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий гостей Камиль Муллин.
После 6 туров черно-зеленые набрали 5 очков и занимают 16-е место. Волгоградцы с 13 очками идут четвертыми.
В следующем матче «быки» 10 августа сыграет в гостях с «Химками». Очередная домашняя встреча горожан состоится 18 августа, соперником станет «Томь».
Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче «Краснодар-2» на выезде одолел «Енисей» и одержал первую победу в сезоне.
Гендиректор «Зенита» пригласил Rammstein на матч против «Краснодара»
Игра пройдет 3 августа на «Газпром Арене»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.