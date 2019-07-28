«Краснодар-2» одержал первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Енисей»

Как сообщали Юга.ру, в первом матче сезона-2019/20 «Краснодар-2» упустил победу над «Армавиром». Во 2-ом туре ФНЛ краснодарская команда на последних минутах проиграла «Лучу» из Владивостока. Следующие две игры «быки» сыграли вничью: сначала с курским «Авангардом», затем — с ивановским «Текстильщиком».