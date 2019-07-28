«Краснодар-2» одержал первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Енисей»
Футбольный клуб «Краснодар-2» 28 июля в Красноярске выиграл у «Енисея»
Матч прошел в рамках 5-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Единственный гол забил защитник Иван Таранов на 87-й минуте игры. Встреча завершилась со счетом 0:1.
Следующий матч второй состав черно-зеленых проведет 3 августа дома. Краснодарская команда примет волгоградский «Ротор».
Как сообщали Юга.ру, в первом матче сезона-2019/20 «Краснодар-2» упустил победу над «Армавиром». Во 2-ом туре ФНЛ краснодарская команда на последних минутах проиграла «Лучу» из Владивостока. Следующие две игры «быки» сыграли вничью: сначала с курским «Авангардом», затем — с ивановским «Текстильщиком».
«Краснодар» обыграл «Сочи» в первом домашнем матче. Фоторепортаж
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