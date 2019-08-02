Контрольно-дисциплинарный комитет РФС озвучил решение по ситуации после матча между «Ростовом» и «Спартаком», когда на фанатов красно-белых напали омоновцы

По итогу заседания КДК, которое состоялось 2 августа, решено оштрафовать ФК «Ростов» на 650 тыс. рублей «за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе и иные нарушения регламента». Также клуб обязали провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно.

ФК «Спартак» за неправомерные действия зрителей оштрафовали на 150 тыс рублей.

Глава КДК Артур Григорьянц пояснил, почему было принято решение о наказании «Ростова».

«Мы посмотрели видеоматериалы из подтрибунных помещений, а также материалы, предоставленные обоими клубами, то есть все, что касалось вопроса обеспечения безопасности на стадионе. При организации выхода болельщиков организаторами был сформирован ограниченный выход, что привело к угрозе давки и столкновению с контрольно-распределительной службой и ОМОНом. (…) Мы рассматривали два аспекта: безопасность на матче, а также поведение болельщиков "Спартака". Мы установили, что на матче "Ростовом" был допущен ряд нарушений, который привел к этой конфликтной ситуации. Мы пришли к выводу, что "Ростов" допустил серьезные недостатки и нарушения при организации обеспечения безопасности на матче. Кроме того, мы установили, что на матче были неправомерные действия болельщиков "Спартака", в частности драка на трибуне», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».