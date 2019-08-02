РФС оштрафовал «Ростов» за стычку фанатов «Спартака» с ОМОНом. Но в конфликте обвинил плохую организацию выхода
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС озвучил решение по ситуации после матча между «Ростовом» и «Спартаком», когда на фанатов красно-белых напали омоновцы
По итогу заседания КДК, которое состоялось 2 августа, решено оштрафовать ФК «Ростов» на 650 тыс. рублей «за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе и иные нарушения регламента». Также клуб обязали провести два домашних матча на нейтральном поле в другом городе условно.
ФК «Спартак» за неправомерные действия зрителей оштрафовали на 150 тыс рублей.
Глава КДК Артур Григорьянц пояснил, почему было принято решение о наказании «Ростова».
«Мы посмотрели видеоматериалы из подтрибунных помещений, а также материалы, предоставленные обоими клубами, то есть все, что касалось вопроса обеспечения безопасности на стадионе. При организации выхода болельщиков организаторами был сформирован ограниченный выход, что привело к угрозе давки и столкновению с контрольно-распределительной службой и ОМОНом. (…) Мы рассматривали два аспекта: безопасность на матче, а также поведение болельщиков "Спартака". Мы установили, что на матче "Ростовом" был допущен ряд нарушений, который привел к этой конфликтной ситуации. Мы пришли к выводу, что "Ростов" допустил серьезные недостатки и нарушения при организации обеспечения безопасности на матче. Кроме того, мы установили, что на матче были неправомерные действия болельщиков "Спартака", в частности драка на трибуне», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».
Как писали Юга.ру, после окончания встречи «Ростов» — «Спартак» 20 июля в сети появились видео потасовки фанатов гостей с ОМОНом. Очевидцы рассказали, что перед этим болельщиков красно-белых долго не выпускали из подтрибунного помещения. Первые ряды начали наваливаться на стюардов, там произошла небольшая потасовка. После этого в помещение воровался ОМОН и начал оттеснять болельщиков от выхода, нанося удары дубинками.
В июле на стадионе в Ростове-на-Дону бойцы местной Росгвардии жёстко разогнали фанатов «Спартака». Позже местные власти заявили, что болельщики хулиганили и сами провоцировали беспорядки на арене.— baza (@bazabazon) August 1, 2019
На этом видео – методы работы Росгвардии с «разъярёнными» красно-белыми фанатами. pic.twitter.com/HtCCaOVzw3
В РПЛ в свою очередь заявили, что потасовка завязалась, когда при задержании после матча нарушителей, использующих пиротехнику, фанаты пытались отбить их.
Всего тогда были задержаны восемь человек. На них составили административные протоколы и отпустили.
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Игра пройдет 3 августа на «Газпром Арене»
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