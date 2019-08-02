Как начали отмечать День ВДВ в Краснодаре. Фото и видео из соцсетей

2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. На Юга.ру подборка публикаций о том, как проходит этот день в Краснодаре

В Краснодаре по традиции десантники в тельняшках и голубых беретах прошли с флагами ВДВ от кинотеатра «Аврора» по улице Красной до Вечного огня на улице Северной. Там участники шествия возложили цветы. Судя по видео из соцсетей, колонну сопровождали сотрудники полиции.

Как прокомментировала журналисту Юга.ру сотрудница пресс-службы администрации Краснодара, все действия были согласованы с мэрией, шествие сопровождала колонна полиции. Дороги во время проведения мероприятия не перекрывали.