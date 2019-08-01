Появилось видео нападения омоновцев на фанатов «Спартака» в Ростове

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом» 20 июля

Видео опубликовало издание Baza. На нем видно, как сотрудники Росгвардии врываются в толпу болельщиков и расталкивают их, размахивая дубинками, нанося удары. Затем минимум двух мужчин омоновцы изолировали, оба на полу, их бьют дубинками. Также достается еще нескольким людям, стоящим по периметру.

В июле на стадионе в Ростове-на-Дону бойцы местной Росгвардии жёстко разогнали фанатов «Спартака». Позже местные власти заявили, что болельщики хулиганили и сами провоцировали беспорядки на арене. На этом видео – методы работы Росгвардии с «разъярёнными» красно-белыми фанатами. pic.twitter.com/HtCCaOVzw3

Как писали Юга.ру, после окончания встречи «Ростов» — «Спартак» в сети появились видео потасовки фанатов гостей с ОМОНом. Очевидцы рассказали, что перед этим болельщиков красно-белых долго не выпускали из подтрибунного помещения. Первые ряды начали наваливаться на стюардов, там произошла небольшая потасовка. После этого в помещение воровался ОМОН и начал оттеснять болельщиков от выхода, нанося удары дубинками.

На произошедшее отреагировали в РФС, заявив, что подобная ситуация не должна повториться.

В РПЛ в свою очередь заявили, что потасовка завязалась, когда при задержании после матча нарушителей, использующих пиротехнику, фанаты пытались отбить их.

Всего тогда были задержаны восемь человек.