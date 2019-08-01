Появилось видео нападения омоновцев на фанатов «Спартака» в Ростове

Ростовская область, Вся Россия

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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом» 20 июля

Видео опубликовало издание Baza. На нем видно, как сотрудники Росгвардии врываются в толпу болельщиков и расталкивают их, размахивая дубинками, нанося удары. Затем минимум двух мужчин омоновцы изолировали, оба на полу, их бьют дубинками. Также достается еще нескольким людям, стоящим по периметру.

Как писали Юга.ру, после окончания встречи «Ростов» — «Спартак» в сети появились видео потасовки фанатов гостей с ОМОНом. Очевидцы рассказали, что перед этим болельщиков красно-белых долго не выпускали из подтрибунного помещения. Первые ряды начали наваливаться на стюардов, там произошла небольшая потасовка. После этого в помещение воровался ОМОН и начал оттеснять болельщиков от выхода, нанося удары дубинками.

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На произошедшее отреагировали в РФС, заявив, что подобная ситуация не должна повториться.

В РПЛ в свою очередь заявили, что потасовка завязалась, когда при задержании после матча нарушителей, использующих пиротехнику, фанаты пытались отбить их

Всего тогда были задержаны восемь человек.

Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена» ФК «Ростов» ФК «Спартак»

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