Старейший долгострой Краснодара планируют сдать до конца лета
В Краснодаре ЖК «Феникс», который строят более 15 лет, обещают сдать до конца августа
Строительство ЖК «Феникс» на улице Мачуги, 2 началось в 2003 году — это старейший в городе долгострой. Компания «Стройинтеркомплекс» привлекла средства дольщиков, но в 2005 году прекратила свою деятельность. Возможность достроить дома появилась спустя почти 15 лет, сейчас «Феникс» возводит инвестор — строительная компания «ВСВ- Гидрострой».
1 августа строительную площадку посетил вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. Он отметил, что на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов на завершение объекта выделено более 124 млн рублей — их направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка.
«Очевидно, что строительство домов практически завершено. По заверению застройщика, уже к концу августа объекты будут введены эксплуатацию», — сказал Алексеенко.
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К этому времени должны быть устранены все недостатки и получено заключение Госстройнадзора о соответствии строительным нормам, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как писали Юга.ру, всего в Краснодарском крае в 2019 году должны сдать в эксплуатацию 12 долгостроев, для которых нашли инвесторов.
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