Старейший долгострой Краснодара планируют сдать до конца лета

В Краснодаре ЖК «Феникс», который строят более 15 лет, обещают сдать до конца августа

Строительство ЖК «Феникс» на улице Мачуги, 2 началось в 2003 году — это старейший в городе долгострой. Компания «Стройинтеркомплекс» привлекла средства дольщиков, но в 2005 году прекратила свою деятельность. Возможность достроить дома появилась спустя почти 15 лет, сейчас «Феникс» возводит инвестор — строительная компания «ВСВ- Гидрострой».

1 августа строительную площадку посетил вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. Он отметил, что на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов на завершение объекта выделено более 124 млн рублей — их направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка.

«Очевидно, что строительство домов практически завершено. По заверению застройщика, уже к концу августа объекты будут введены эксплуатацию», — сказал Алексеенко.