В Тбилисском районе шесть детей-сирот получили новые квартиры
В Тбилисском районе 1 августа получили жилье шесть местных жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ключи от жилья новоселам вручил глава района Евгений Ильин.
Квартиры приобрели за счет федеральных и краевых средств в рамках государственной программы «Дети Кубани», сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.
В 2016 году жилье получили 2 жителя Тбилисского района, в 2017-м — 10 детей-сирот, в 2018-м — 13 человек. В 2019 году планируется обеспечить благоустроенными квартирами 19 человек. Таким образом, до конца года квартиры получат еще 13 тбилисцев.
Фоторепортаж с прощального мероприятия в старой «Типографии»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.