В Тбилисском районе шесть детей-сирот получили новые квартиры

В Тбилисском районе 1 августа получили жилье шесть местных жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Квартиры приобрели за счет федеральных и краевых средств в рамках государственной программы «Дети Кубани», сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

В 2016 году жилье получили 2 жителя Тбилисского района, в 2017-м — 10 детей-сирот, в 2018-м — 13 человек. В 2019 году планируется обеспечить благоустроенными квартирами 19 человек. Таким образом, до конца года квартиры получат еще 13 тбилисцев.