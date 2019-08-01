В Тбилисском районе шесть детей-сирот получили новые квартиры

Краснодарский край

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В Тбилисском районе 1 августа получили жилье шесть местных жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ключи от жилья новоселам вручил глава района Евгений Ильин.

Квартиры приобрели за счет федеральных и краевых средств в рамках государственной программы «Дети Кубани», сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

В 2016 году жилье получили 2 жителя Тбилисского района, в 2017-м — 10 детей-сирот, в 2018-м — 13 человек. В 2019 году планируется обеспечить благоустроенными квартирами 19 человек. Таким образом, до конца года квартиры получат еще 13 тбилисцев.

Дети-сироты Жилье Социальные программы Тбилисский район

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