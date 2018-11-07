В Тбилисском районе 13 детей-сирот получили квартиры
В Тбилисском районе 7 ноября получили квартиры 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ключи вручил глава района Евгений Ильин. Квартиры приобрели на деньги из краевого бюджета по госпрограмме «Дети Кубани». Жилье предоставили согласно очереди.
Глава района поздравил семьи. Новоселы поблагодарили власти за возможность жить в собственной квартире, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.
Государственная программа «Дети Кубани» действует с 2016 по 2021 годы. За это время из краевого бюджета на ее реализацию планируют направить более 10 млрд рублей, из федерального — 900 млн рублей, из местных бюджетов — 100 млн рублей.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, программа направлена на создание условий для воспитания, образования, социализации и здорового образа жизни детей. Основные направления программы — обеспечение жильем детей-сирот, а также организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
В октябре Екатерина и Дмитрий Митяевы провели тренировочный лагерь в Красной Поляне
Как выглядит и функционирует стадион ФК «Краснодар»
Редакция Авто Юга.ру тестирует универсал на маршруте 1500 км
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.