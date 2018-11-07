В Тбилисском районе 13 детей-сирот получили квартиры

В Тбилисском районе 7 ноября получили квартиры 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Глава района поздравил семьи. Новоселы поблагодарили власти за возможность жить в собственной квартире, сообщили в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Ключи вручил глава района Евгений Ильин. Квартиры приобрели на деньги из краевого бюджета по госпрограмме «Дети Кубани». Жилье предоставили согласно очереди.

Государственная программа «Дети Кубани» действует с 2016 по 2021 годы. За это время из краевого бюджета на ее реализацию планируют направить более 10 млрд рублей, из федерального — 900 млн рублей, ­­из местных бюджетов — 100 млн рублей.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, программа направлена на создание условий для воспитания, образования, социализации и здорового образа жизни детей. Основные направления программы — обеспечение жильем детей-сирот, а также организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.