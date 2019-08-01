«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

На площадке market.rt.ru доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука». На старте для покупателей подготовили скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой», рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

«Запуск "Игрового Маркета" расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план "Игровой". Система основана на партнерстве "Ростелекома" с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии», — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.

Он добавил, что компания объединила лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремится сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым.