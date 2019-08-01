Жителей Кубани предупредили о ливнях с градом

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Кубани 1 августа ожидается сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных пунктах град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с. На малых реках ожидаются подъемы уровня воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (861) 268-64-40 или 101.