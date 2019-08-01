На Кубани август начнется с небольших дождей
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 1 по 3 августа
По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевой столице 1 августа кратковременный дождь, гроза с порывами ветра до 13 м/c. Днем температура поднимется до 30 °С. В целом по краю в этот день также небольшой дождь с грозой, местами возможен сильный дождь и град. При грозе порывы ветра могут достигать 18 м/с. Днем воздух прогреется до 30-32 °С. На Черноморском побережье ожидаются небольшие дожди и до 30 °С.
2 и 3 августа на Кубани также будут кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут 11-16 °С, днем в отдельных пунктах — до 30 °С. На Черноморском побережье в эти дни местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 15-20 °С, на участке от Анапы до Геленджика 18-23 °С, днем — 24-29 °С.
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