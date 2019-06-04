При взрыве гранаты в Гулькевичах пострадали трое взрослых и ребенок

Краснодарский край

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Вечером 4 июня в городе Гулькевичи Краснодарского края произошел взрыв, пострадали четыре человека

Инцидент произошел на улице Луначарского около 19:30.

«По предварительным данным, возле двора частного дома произошел взрыв гранаты. В результате пострадали четыре человека, среди них несовершеннолетний ребенок. Они госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полиция проводит по факту произошедшего проверку.

По информации РЕН ТВ, гранату принес мужчина, у которого был конфликт с местной жительницей. Он пришел к ней домой, произошла ссора, в ходе которой мужчина достал гранату и дернул чеку. Он хотел вставить ее на место, но не успел. Граната взорвалась прямо у него в руках. Самые серьезные повреждения получил он сам.

Взрыв Гулькевичский район
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