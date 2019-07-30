В центре Краснодара таксист умер за рулем

Краснодарский край

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В Краснодаре 30 июля на улице Гаврилова водитель такси умер за рулем своего автомобиля

Сообщение об обнаружении тела водителя поступило в дежурную часть полиции в 13:00.

На месте работали сотрудники МВД. Сейчас погибшего доставили на судебно-медицинскую экспертизу, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару. 

Причина смерти пока не установлена. Погибшим оказался 63-летний житель Динского района.

Как писали Юга.ру, в 2017 году в Новороссийске таксист умер во время остановки на светофоре.

Краснодар Следственный комитет смерть Такси
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