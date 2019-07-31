На Кубани пьяная женщина за рулем машины съехала с дороги и перевернулась

В Ейском районе утром 30 июля произошло ДТП, в котором перевернулась машина

Авария случилась в 4:15 на трассе Ейск — станица Новоминская. По предварительным данным, пьяная 33‑летняя водитель автомобиля Ford C-Max превысила скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги. После этого машина перевернулась.

В результате ДТП женщину с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.