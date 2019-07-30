Пять человек пострадали в лобовом ДТП в Сочи

На трассе в Сочи ранним утром 29 июля произошла автомобильная авария

ДТП случилось около 4:30 на трассе Адлер — Красная Поляна. Автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной ВАЗ-2108.

С места аварии четырех человек увезли в больницу, еще одному пострадавшему оказали первую помощь, сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.