Пять человек пострадали в лобовом ДТП в Сочи
На трассе в Сочи ранним утром 29 июля произошла автомобильная авария
ДТП случилось около 4:30 на трассе Адлер — Красная Поляна. Автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной ВАЗ-2108.
С места аварии четырех человек увезли в больницу, еще одному пострадавшему оказали первую помощь, сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Как сообщали Юга.ру, 25 июля в Лазаревском районе Сочи легковушка на серпантине врезалась в бензовоз, пострадали четыре человека.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.