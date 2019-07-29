Четыре человека пострадали в аварии с грузовиком и кроссовером на Кубани

Краснодарский край

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В Красноармейском районе 28 июля произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека

Авария случилась в 11:10 на трассе Тимашевск — Полтавская. По предварительным данным, 23-летний водитель Lifan Solano ехал из Тимашевска в сторону станицы Полтавской, не выдержал безопасный боковой интервал и врезался во встречный грузовик Daf с полуприцепом. От удара легковушка наехала на металлический отбойник, выехала на встречку и столкнулась с кроссовером SsangYong Actyon под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель Lifan, его 20-летняя пассажирка, а также водитель SsangYong и его 55-летняя пассажирка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, утром 25 июля в Лазаревском районе Сочи легковушка на серпантине врезалась в бензовоз, пострадали четыре человека.

ГИБДД ДТП Красноармейский район
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