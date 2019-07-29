Четыре человека пострадали в аварии с грузовиком и кроссовером на Кубани

Авария случилась в 11:10 на трассе Тимашевск — Полтавская. По предварительным данным, 23-летний водитель Lifan Solano ехал из Тимашевска в сторону станицы Полтавской, не выдержал безопасный боковой интервал и врезался во встречный грузовик Daf с полуприцепом. От удара легковушка наехала на металлический отбойник, выехала на встречку и столкнулась с кроссовером SsangYong Actyon под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель Lifan, его 20-летняя пассажирка, а также водитель SsangYong и его 55-летняя пассажирка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.