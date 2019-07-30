В Краснодаре на четверо суток отключат светофоры возле Вишняковского рынка
В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой временно отключат светофоры
Светофоры не будут работать с 10:00 31 июля до 17:00 3 августа. Отключение связано с реконструкцией светофорного объекта на этом перекрестке, он включает 10 светофоров для транспорта и 10 для пешеходов.
«Для повышения безопасности дорожного движения на участке будут дежурить сотрудники отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД», — отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Как писали Юга.ру, сейчас также ремонтируют участок улицы Ставропольской от Суворовского моста до Вишняковой, работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт самого Суворовского путепровода завершат в 2020 году.
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