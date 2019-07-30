Краснодарская полиция нашла пропавшую месяц назад девушку

В Краснодаре сотрудники МВД нашли 26-летнюю Валерию Калину, пропавшую без вести в конце июня

Вечером 25 июня жительница Краснодара вышла из дома на улице 21-го Партсъезда, последний раз ее видели на улице Ангарской. Полицейские сообщили о розыске утром 30 июля.

Спустя несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице Есенина девушку, внешне схожую по приметам с разыскиваемой.

Жизни и здоровью Валерии Калины ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.