Краснодарская полиция нашла пропавшую месяц назад девушку

Краснодарский край

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В Краснодаре сотрудники МВД нашли 26-летнюю Валерию Калину, пропавшую без вести в конце июня

Вечером 25 июня жительница Краснодара вышла из дома на улице 21-го Партсъезда, последний раз ее видели на улице Ангарской. Полицейские сообщили о розыске утром 30 июля.

Спустя несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице Есенина девушку, внешне схожую по приметам с разыскиваемой.

Жизни и здоровью Валерии Калины ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как писали Юга.ру, в Динском районе 25 июля по пути на работу пропала многодетная мать. Вечером 29 июля она вернулась домой.

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