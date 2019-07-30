В Краснодаре ищут девушку с двумя шрамами, которая пропала без вести месяц назад

Девушка вышла из дома на улице 21-го Партсъезда 25 июня около 18:00. Последний раз ее видели в районе остановки на улице Ангарской.

Приметы разыскиваемой: рост — 160-165 см, худощавое телосложение, прямые короткие черные волосы, темные глаза. На девушке была черная курткая, черные резиновые сапоги, синие джинсы и черная шапка из тонкой ткани.

Особые приметы: шрам на левом плече и на ноге от ожога, сообщили 30 июля в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Всех, кто знает, где может находиться Валерия Калина, просят сообщить об этом в отдел полиции или по телефонам: 8 (861) 250-87-55, 8 (918) 679-23-21 либо 102.