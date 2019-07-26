В Краснодаре по ночам будут закрывать мосты и путепроводы для обследования

В Краснодаре с 29 июля по 7 августа каждую ночь будут закрывать по одному мосту для технического обследования

Специалисты проведут замеры параметров сооружений. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, замеры нужны, чтобы разработать паспорта всех мостов и путепроводов города. В документе отобразят все технические характеристики объекта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы продлятся с 29 июля по 7 августа . За это время специалисты обследуют девять мостов и путепроводов:

29 июля — «Мост поцелуев»;

30 июля — пешеходный мост по улице Постовой через Кубанскую Набережную;

31 июля — мост в парк «Солнечный остров»;

1 августа — путепровод «Садовый»;

2 августа — путепровод «Офицерский»;

4 августа — путепровод «Тихорецкий»;

5 августа — путепровод по улице Северной через Щорса;

6 августа — путепровод по улице Северной через Тихорецкую;

7 августа — путепровод по улице Фадеева.

Дату и место проведения работ можно посмотреть на карте ниже.