В Краснодаре по ночам будут закрывать мосты и путепроводы для обследования
В Краснодаре с 29 июля по 7 августа каждую ночь будут закрывать по одному мосту для технического обследования
Специалисты проведут замеры параметров сооружений. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, замеры нужны, чтобы разработать паспорта всех мостов и путепроводов города. В документе отобразят все технические характеристики объекта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Работы продлятся с 29 июля по 7 августа. За это время специалисты обследуют девять мостов и путепроводов:
- 29 июля — «Мост поцелуев»;
- 30 июля — пешеходный мост по улице Постовой через Кубанскую Набережную;
- 31 июля — мост в парк «Солнечный остров»;
- 1 августа — путепровод «Садовый»;
- 2 августа — путепровод «Офицерский»;
- 4 августа — путепровод «Тихорецкий»;
- 5 августа — путепровод по улице Северной через Щорса;
- 6 августа — путепровод по улице Северной через Тихорецкую;
- 7 августа — путепровод по улице Фадеева.
Дату и место проведения работ можно посмотреть на карте ниже.
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