В Краснодаре по ночам будут закрывать мосты и путепроводы для обследования

Краснодарский край

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В Краснодаре с 29 июля по 7 августа каждую ночь будут закрывать по одному мосту для технического обследования

Специалисты проведут замеры параметров сооружений. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, замеры нужны, чтобы разработать паспорта всех мостов и путепроводов города. В документе отобразят все технические характеристики объекта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы продлятся с 29 июля по 7 августа. За это время специалисты обследуют девять мостов и путепроводов:

  • 29 июля — «Мост поцелуев»;
  • 30 июля — пешеходный мост по улице Постовой через Кубанскую Набережную;
  • 31 июля — мост в парк «Солнечный остров»;
  • 1 августа — путепровод «Садовый»;
  • 2 августа — путепровод «Офицерский»;
  • 4 августа — путепровод «Тихорецкий»;
  • 5 августа — путепровод по улице Северной через Щорса;
  • 6 августа — путепровод по улице Северной через Тихорецкую;
  • 7 августа — путепровод по улице Фадеева.

Дату и место проведения работ можно посмотреть на карте ниже.

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