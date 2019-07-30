Суд вынес приговор экс-главе департамента СМИ Кубани Гороховой

В августе 2015 года против Ольги Гороховой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что департамент печати и газетное издание «Периодика Кубани» заключили контракт о выпуске информационных материалов о работе органов исполнительной власти тиражом не менее 130 тыс. экземпляров. При этом вышло 2,5 тыс. фиктивных экземпляров рекламных газет с информацией о работе администрации, которые печатались в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта.

По мнению следствия, Горохова знала, что условия контракта не соблюдены, однако подписала акты выполненных работ. На их основании издательству перечислили 4,5 млн рублей.

Оперативным сопровождением по уголовному делу занимались сотрудники УФСБ Кубани.

30 июля 2019 года пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что Горохову признали виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.