Суд вынес приговор экс-главе департамента СМИ Кубани Гороховой
В Краснодаре 30 июля суд признал бывшую главу департамента СМИ администрации Кубани Ольгу Горохову виновной в злоупотреблении полномочиями
В августе 2015 года против Ольги Гороховой возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что департамент печати и газетное издание «Периодика Кубани» заключили контракт о выпуске информационных материалов о работе органов исполнительной власти тиражом не менее 130 тыс. экземпляров. При этом вышло 2,5 тыс. фиктивных экземпляров рекламных газет с информацией о работе администрации, которые печатались в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта.
По мнению следствия, Горохова знала, что условия контракта не соблюдены, однако подписала акты выполненных работ. На их основании издательству перечислили 4,5 млн рублей.
Оперативным сопровождением по уголовному делу занимались сотрудники УФСБ Кубани.
30 июля 2019 года пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что Горохову признали виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
Как сообщали Юга.ру, Горохова стала главой департамента СМИ Кубани в августе 2013 года. В апреле 2015-го она покинула свой пост и возглавила газетное издание «Периодика Кубани».
Сразу после возбуждения дела Горохову заключили под стражу, однако через две недели ее перевели под домашний арест, который продлевали несколько раз — в целом до июня 2016 года. В середине июля 2016-го женщину выпустили из-под домашнего ареста, сменив меру пресечения на подписку о невыезде. В марте 2018 года ее дело передали в суд.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.