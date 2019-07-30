Грузооборот Туапсинского торгового порта увеличился до 7 млн тонн

Грузооборот Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) в первой половине 2019 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 млн тонн

Росту способствовало увеличение перевалки нефтеналивных грузов. Она составила 3,1 млн тонн, что на 18% выше результатов первого полугодия 2018 года. Обработка сухих грузов уменьшилась на 6,5%, до 3,8 млн тонн. Это связано с сокращением объемов зерновых грузов и черных металлов, предъявленных к перевалке, сообщили 30 июля в пресс-службе ТМТП. С начала года через туапсинский зерновой терминал на экспорт отгрузили 0,7 млн тонн зерновых. Показатель снизился на 38%, что соответствует общей тенденции на рынке этого вида груза.

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