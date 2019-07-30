Грузооборот Туапсинского торгового порта увеличился до 7 млн тонн
Грузооборот Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) в первой половине 2019 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 млн тонн
Росту способствовало увеличение перевалки нефтеналивных грузов. Она составила 3,1 млн тонн, что на 18% выше результатов первого полугодия 2018 года. Обработка сухих грузов уменьшилась на 6,5%, до 3,8 млн тонн. Это связано с сокращением объемов зерновых грузов и черных металлов, предъявленных к перевалке, сообщили 30 июля в пресс-службе ТМТП.
С начала года через туапсинский зерновой терминал на экспорт отгрузили 0,7 млн тонн зерновых. Показатель снизился на 38%, что соответствует общей тенденции на рынке этого вида груза.
Грузооборот черных металлов уменьшился на 14%, до 1,3 млн тонн. Объемы перевалки угля увеличились до 1,8 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более 21%.
Порт нарастил перевалку грузов с овощами и фруктами более чем в 3,1 раза — до 84 тыс. тонн. Дополнительно 32 тыс. тонн импортного грузопотока составил сахар-сырец, не проходивший через Туапсинский порт с 2016 года.
Объем импортных и каботажных грузов вырос до 0,2 млн тонн и составил 3% в общем грузообороте порта. Экспорт с незначительным превышением сохранился на уровне первого полугодия прошлого года — 6,8 млн тонн. С января по июнь ТМТП обработал 166 сухогрузных и 148 нефтеналивных транспортных судов, а также 53 тыс. железнодорожных вагонов.
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