Туапсинский морской торговый порт решил не выплачивать дивиденды за 2018 год

Акционеры АО «Туапсинский морской торговый порт» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года

Такое решение было принято по итогам годового общего собрания акционеров, которое состоялось 20 июня.

В ходе собрания акционеры рассмотрели и утвердили годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

«Чистая прибыль АО "Туапсинский морской торговый порт" в 2018 году составила 4 млрд 689 млн 677 тыс. 190 рублей. С учетом объявления дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 1 квартала 2018 года (0,055 рублей на 1 акцию) и 1 полугодия 2018 года (0,28 рублей на 1 акцию) дивиденды по итогам 2018 года решено не выплачивать, средства направить на финансирование инвестиционных проектов АО "ТМТП"», — сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, собранием акционеров избран совет директоров АО «ТМТП», в него вошли: Олег Букин, Андрей Горленко, Сергей Лихарев, Анна Некрасова, Алексей Смолянский, Игорь Федоров, Андрей Ярославцев.

В состав ревизионной комиссии общества включены: Александра Тишова, Асхат Мингулов, Валентина Сиденко, Александр Карманов, Олег Чижов.

Аудитором общества на 2019 финансовый год утверждено АО «КПМГ».