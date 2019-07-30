Против пенсионера, сбившего на грузовике девочку в Адыгее, возбудили дело

В Адыгее полиция в июле начала расследование уголовного дела, связанного с ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка

Авария со смертельным исходом произошла 27 июля около 11:45 в поселке Чехрак Кошехабльского района. Водитель автомобиля КамАЗ ехал по улице Шоссейной. Он сбил восьмилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась.

Предполагаемым виновником ДТП является 61-летний житель Кошехабльского района. Управляя грузовиком, он не уступил дорогу девочке, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

Против водителя КамАЗа следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК России (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть).