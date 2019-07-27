В Адыгее грузовик насмерть сбил восьмилетнюю девочку

Адыгея

Распечатать

Авария со смертельным исходом произошла 27 июля около 11:45 в поселке Чехрак Кошехабльского района Адыгеи

Водитель автомобиля «КамАЗ», двигаясь по улице Шоссейной, наехал на восьмилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

По словам собеседника, на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции опрашивают водителя грузовика.

Движение транспорта на данном участке временно закрыто, безопасность на дороге обеспечивают два наряда ДПС.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» проводят доследственную проверку и планируют установить все обстоятельства произошедшей трагедии — в том числе и то, где находились родители погибшего ребенка в момент ДТП.

Дети ДТП Полиция смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

За сбежавшего из-под конвоя особо опасного подозреваемого в братоубийстве на Кубани объявили вознаграждение
В Адыгее грузовик насмерть сбил восьмилетнюю девочку
Кубань встретится с Украиной в финале Чемпионата Европы по футболу среди университетских команд
Приехавшего из Сочи мужчину задержали у мэрии Москвы перед акцией в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы
В Сочи девушка погибла после падения из окна
Дорожники заверили, что закрытие обрушившейся дороги в Сочи не создаст неудобств туристам и жителям

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале