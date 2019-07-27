В Адыгее грузовик насмерть сбил восьмилетнюю девочку
Авария со смертельным исходом произошла 27 июля около 11:45 в поселке Чехрак Кошехабльского района Адыгеи
Водитель автомобиля «КамАЗ», двигаясь по улице Шоссейной, наехал на восьмилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
По словам собеседника, на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции опрашивают водителя грузовика.
Движение транспорта на данном участке временно закрыто, безопасность на дороге обеспечивают два наряда ДПС.
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» проводят доследственную проверку и планируют установить все обстоятельства произошедшей трагедии — в том числе и то, где находились родители погибшего ребенка в момент ДТП.
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