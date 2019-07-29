СК рассказал подробности смертельного отравления газом женщины и ее шестилетнего сына в Краснодаре

Краснодарский край

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В следственном комитете 29 июля рассказали подробности гибели 27-летней женщины и шестилетнего ребенка в Краснодаре

Трагедия произошла в многоэтажке на улице Володарского в съемной квартире, где жили супруги с сыном.

Следствие установило, что 26 июля женщина была дома с ребенком и готовила еду. Вдвоем они легли спать, при этом на включенной газовой конфорке осталась кастрюля с едой. В результате еда загорелась и образовались продукты горения.

На следующий день из командировки вернулся супруг женщины. Он не смог попасть в квартиру, так как входная дверь была заперта изнутри. Мужчина вызвал сотрудников спецслужбы, которые вскрыли дверь. Войдя в квартиру, они увидели женщину и мальчика мертвыми.

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На место вызвали бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть женщины и ребенка. По предварительным данным, она наступила в результате отравления продуктами горения. При осмотре тел погибших повреждений не нашли.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

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