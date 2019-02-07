В Кабардино-Балкарии семья отравилась угарным газом, погиб годовалый ребенок

В Черекском районе Кабардино-Балкарии из-за отравления угарным газом погиб годовалый ребенок

Утром 7 февраля семью нашли родственники в доме на улице Ленина в поселке Нижняя Жемтала. В больницу доставили супругов и двух детей 6 и 11 лет. Еще один ребенок, которому был 1 год и 8 месяцев, погиб.

По версии следствия, семья отравилась угарным газом из-за ненадлежащего использования газового оборудования. Родители уже пришли в себя, их дети остаются без сознания.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.