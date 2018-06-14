В Адыгее началось строительство нового здания Гиагинской районной больницы

В Адыгее с апреля идет строительство нового трехэтажного здания для стационара Гиагинской центральной районной больницы, в структуру которой входит поликлиническое отделение

В этом году планируется завершить нулевой цикл стройки, на укладку фундамента выделено 4,2 млн рублей. Общая стоимость проекта составляет около 152 млн рублей. В дальнейшем при финансовой поддержке федерального центра возведут современное здание общей площадью 2,8 тыс. кв. метров и пищеблок площадью 600 кв. метров.

В новые помещения переместят все шесть отделений больницы, рассчитанной на более чем 100 койко-мест. Комиссия признала здание 1964 года постройки, в котором сейчас находится стационар, ветхим и не подлежащим восстановлению. Поэтому после возведения нового здания прежнее снесут.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил министру здравоохранения республики Рустему Меретукову и главврачу больницы Наталье Бурмистровой при возведении больницы синхронизировать комплекс работ по строительству и благоустройству прилегающей к объекту территории.

«Повышение качества медицинских услуг — одна из приоритетных задач. Мы многое делаем для укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, доступности медицинской помощи: строим фельдшерско-акушерские пункты, новые поликлиники, больницы, диагностический центр, закупаем новое оборудование. Но все это не заменит медицинского работника. Нужен профессионализм врача, внимание и забота о пациенте. Поэтому необходимо решить все вопросы, которые сегодня ставят перед нами жители республики», — сказал Мурат Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, 13 июня в Адыгее открыли новый корпус Тахтамукайской центральной районной больницы. Он рассчитан на 50 коек, а поликлиника — на 200 посещений.