Православные жители Северной Осетии заявили, что сторонники одной из традиционных религий бросают их иконы в пропасть

Прихожане православных храмов Северной Осетии в июле сообщили, что их притесняют приверженцы традиционной осетинской религии

Журналист Заур Фарниев от имени православных республики 23 июля написал на своей странице в «Яндекс.Дзене» обращение к архиепископу Аланскому и Владикавказскому Леониду. В нем он пожаловался на члена молодежного парламента республики Романа Габараева, который в своем фейсбуке призвал изгнать из Осетии всех, кто исповедует православие. «Мы, православные граждане Осетии, с большим возмущением восприняли богохульные высказывания члена молодежного парламента, опубликованные после проведения во Владикавказе традиционного крестного хода в день памяти царственных страстотерпцев 17 июля. Однако впервые в столь кощунственной форме свое мнение о святынях и торжествах Русской православной церкви публично высказал представитель околовластной структуры. По причине религиозной ненависти он призвал изгнать из Осетии всех исповедующих православие», — написал Фарниев.

Журналист заявил о дискриминации по отношению к православным — якобы им запретили посещать древние христианские святыни. Например, в селе Харисджин им закрыли доступ в храм Пресвятой Богородицы, где 600 лет хранилась святыня Алании — Моздокская икона Божией матери. По словам мужчины, храм был осквернен, иконы и памятную доску, свидетельствующую о христианской принадлежности святого места, выбросили в пропасть. В официальных документах переименовали сооружения, носившие названия храмов. Он добавил, что в плане мероприятий празднования 1100-летия крещения Алании была проигнорирована православная тематика. Фарниев попросил архиепископа принять меры «для прекращения скрытого и явного экстремизма в отношении православных верующих». Он потребовал разобраться с запретом на посещение древних христианских святынь. Роман Габараев 24 июля опубликовал в своем фейсбуке пост, в котором признал, что высказался грубо. «Я уже говорил, что не против каких-либо религий, но у меня есть своя! Я не против, чтобы кто-то исповедовал любые религии, если он делает это от чистого сердца, а не для галочки! Я против навязывания каких-либо религий кому-либо! Я против того, и меня тоже оскорбляет, когда за веру моих предков говорят язычество, неоязычество, "космическое ассианство". Я против того, чтобы в осетинские святилища приносили иконы, я против того, чтобы склепы называли часовнями», — написал член молодежного парламента.

Архиепископ Аланский и Владикавказский Леонид прокомментировал «Коммерсанту», что видит не только угрозу для православия, но и то, что ситуация может повлиять на отношения республики с государством в целом. Он сказал, что собирается обратиться в правоохранительные органы и потребовать дать оценку поступку Габараева. Архиепископ добавил, что информацию о ситуации доведут до патриарха Кирилла, полномочного представителя в СКФО Александра Матовникова и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин пояснил, что конфликт между осетинскими язычниками и православными разгорается уже не первый год. По мнению ученого, суть разногласий в том, что для язычников некоторые храмы являются древними святилищами осетинской традиционной религии, и присутствие православных икон в святилищах они считают кощунством. А православные считают оскорблением то, что сторонники традиционного верования выбрасывают иконы из храмов. Лункин добавил, что власти региона не в состоянии согласовывать интересы разных сторон и действовать в рамках закона, а не предпочтений, при этом руководство епархии РПЦ не готово к компромиссам.