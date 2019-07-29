Под Краснодаром сгорел склад с полиэтиленом
В поселке Пригородном под Краснодаром 29 июля произошел пожар на складе по производству полиэтиленовой продукции
Сообщение о возгорании на улице Дубковой поступило спасателям в 10:41.
В 11:20 пожарные локализовали пламя на площади 250 кв. метров, в 11:25 ликвидировали открытое горение. В 12:07 огонь был полностью потушен.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Смотрите фоторепортаж:
Как сообщали Юга.ру, в марте в Краснодаре произошел пожар на складе с бумагой и полиэтиленовой продукцией на площади почти 1,5 тыс. кв. метров.
В начале июля спасатели ликвидировали крупный пожар на складе шин на улице Кореновской. Его тушили 12 часов.
«Застрелите меня, я три дня не ел»
Появилось видео задержания обвиняемого в убийстве, сбежавшего из‑под конвоя в Армавире
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.