Под Краснодаром сгорел склад с полиэтиленом

В поселке Пригородном под Краснодаром 29 июля произошел пожар на складе по производству полиэтиленовой продукции

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 11:20 пожарные локализовали пламя на площади 250 кв. метров, в 11:25 ликвидировали открытое горение. В 12:07 огонь был полностью потушен.

Сообщение о возгорании на улице Дубковой поступило спасателям в 10:41.

Как сообщали Юга.ру, в марте в Краснодаре произошел пожар на складе с бумагой и полиэтиленовой продукцией на площади почти 1,5 тыс. кв. метров.

В начале июля спасатели ликвидировали крупный пожар на складе шин на улице Кореновской. Его тушили 12 часов.