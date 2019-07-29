Под Краснодаром сгорел склад с полиэтиленом

Краснодарский край

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В поселке Пригородном под Краснодаром 29 июля произошел пожар на складе по производству полиэтиленовой продукции

Сообщение о возгорании на улице Дубковой поступило спасателям в 10:41.

В 11:20 пожарные локализовали пламя на площади 250 кв. метров, в 11:25 ликвидировали открытое горение. В 12:07 огонь был полностью потушен.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Смотрите фоторепортаж:

Как сообщали Юга.ру, в марте в Краснодаре произошел пожар на складе с бумагой и полиэтиленовой продукцией на площади почти 1,5 тыс. кв. метров.

В начале июля спасатели ликвидировали крупный пожар на складе шин на улице Кореновской. Его тушили 12 часов.

Краснодар МЧС Пожары
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