«Краснодар-2» на последних минутах упустил победу над «Лучом»
«Краснодар-2» 13 июля встретился с «Лучом» из Владивостока в рамках 2-го тура первенства Футбольной национальной лиги
Игра прошла на поле Академии «быков» и завершилась победой гостей — 1:2.
Счет на 84-й минуте открыл полузащитник черно-зеленых Леон Сабуа. На последней минуте основного времени мяч в ворота хозяев отправил Кирилл Марущак, а на 95-й минуте Вадим Стеклов вывел вперед владивостокскую команду.
Игру на стадионе клубной Академии посетили 711 болельщиков.
Следующий матч «быки» проведут 20 июля в гостях у курского «Авангарда».
Напомним, в первом матче сезона-2019/20 «Краснодар-2» также упустил победу над «Армавиром».
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