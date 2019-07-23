В Краснодаре 8-балльная пробка скопилась в районе улицы Суворова
В центре Краснодара утром 23 июля из-за ремонта дороги образовалась сильная пробка
По данным сервиса «Яндекс.Терминал», в 9:30 на пересечении улиц Суворова и Захарова пробка составила 8 баллов, что на 5 больше обычного.
Среди наиболее загруженных участков дорог утром 23 июля оказалось пересечение улиц Суворова и Захарова (7 баллов, что на 4 балла выше обычного) и по улице Красной к Мира (6 баллов, что на 2 балла выше обычного).
Одна из самых крупных пробок скопилась на улице Суворова от Станкостроительной до Ленина в 9:34. На участке протяженностью 2 км машины стояли 2 часа 20 минут.
На пересечении улиц Постовой и Седина работали регулировщики, а под Суворовским путепроводом ввели реверсивное движение, из-за чего машины также стояли по Ставропольской в сторону Седина.
Люди, стоящие в заторе, начали общаться в приложении «Яндекс.Навигатора». Кто-то возмущался происходящим, а кто-то призывал жителей города пересаживаться на велосипеды и общественный транспорт.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 5 июля начали усиливать конструкцию Суворовского путепровода, из-за этого движение временно ограничили и запретили съезд с Суворовского моста на Ставропольскую.
На маршруте на время ремонта откорректировали режимы работы четырех светофоров на следующих перекрестках:
- Суворова/Захарова;
- Захарова/Постовая;
- Постовая/Коммунаров;
- Постовая/Седина.
Все материалы по теме:
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.