В Краснодаре 8-балльная пробка скопилась в районе улицы Суворова

По данным сервиса «Яндекс.Терминал», в 9:30 на пересечении улиц Суворова и Захарова пробка составила 8 баллов, что на 5 больше обычного.

Среди наиболее загруженных участков дорог утром 23 июля оказалось пересечение улиц Суворова и Захарова (7 баллов, что на 4 балла выше обычного) и по улице Красной к Мира (6 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Одна из самых крупных пробок скопилась на улице Суворова от Станкостроительной до Ленина в 9:34. На участке протяженностью 2 км машины стояли 2 часа 20 минут.

На пересечении улиц Постовой и Седина работали регулировщики, а под Суворовским путепроводом ввели реверсивное движение, из-за чего машины также стояли по Ставропольской в сторону Седина.

Люди, стоящие в заторе, начали общаться в приложении «Яндекс.Навигатора». Кто-то возмущался происходящим, а кто-то призывал жителей города пересаживаться на велосипеды и общественный транспорт.