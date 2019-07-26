В Адыгее начали применять итальянские методики в работе с аутистами

Адыгея, В мире

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Специалисты из Адыгеи в июле отправились на стажировку в итальянский Куртатоне в рамках проекта по оказанию помощи детям с расстройством аутистического спектра

Власти Адыгеи и итальянские специалисты договорились о совместной работе в 2018 году. Первым шагом сотрудничества стало посещение в 2018 году итальянского центра реабилитации Casa del Sole Onlus двумя семьями из Майкопа, где дети с аутизмом прошли комплексную диагностику.

Этапы реализации совместного социального проекта обсудили 26 июля глава Адыгеи Мурат Кумпилов и мэр Куртатоне Карло Боттани. Общение прошло в режиме видеоконференции.

Медицинский психолог Адыгейского республиканского клинического психоневрологического диспансера Екатерина Леднева и педагог Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения Фатимет Мамижева рассказали об уникальности итальянской методики, которая заключается в пошаговой реабилитации. Такой принцип начали применять и в Адыгее.

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Глава Адыгеи отметил значимость продолжения сотрудничества с итальянским центром реабилитации. С учетом применения инновационных методик, передовых практик и знаний, которые начали получать специалисты Адыгеи в «Доме солнца», значительно повысится уровень реабилитации детей с расстройством аутистического спектра в Адыгее.

«Сегодня стоит цель — расширить деятельность с использованием новых подходов и методик. В этом плане нам очень интересен опыт работы вашего центра, который действует уже на протяжении 60 лет, и мы благодарны итальянским коллегам за помощь в предоставлении передовых практик и готовность к дальнейшему сотрудничеству», — отметил Мурат Кумпилов.

По информации минздрава Адыгеи, в республике на учете сегодня состоит около 100 детей с аутизмом. Их реабилитацией и соцподдержкой занимаются структуры министерства здравоохранения, образования, министерства труда и соцзащиты. Помощь родителям детей с ограниченными возможностями оказывает Центр развития инклюзивного образования, созданный на площадке Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения.

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Мэр города Куртатоне Карло Боттани поблагодарил главу Адыгеи за внимание к реализации совместного проекта и пригласил руководство региона в Италию для обсуждения аспектов дальнейшего сотрудничества.

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