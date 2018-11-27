В Адыгее реабилитацию детей с аутизмом будут проводить по итальянской методике

В Адыгее планируют активизировать работу по социальной адаптации детей с аутизмом с учетом опыта реабилитационной деятельности итальянского «Дома солнца»

Для презентации проекта 27 ноября в Адыгею прибыла делегация итальянцев. Во время рабочей встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым они заявили о готовности проводить обучение специалистов и принимать детей с аутизмом. Благодаря поддержке органов власти Адыгеи, летом этого года двое детей с аутизмом из республики уже побывали в реабилитационном центре «Дома солнца», который был открыт в 1966 году в Куртатоне.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость проекта и рассказал о мерах, которые в республике принимают для создания эффективной системы реабилитации детей с особенностями развития.

Так, по информации минздрава Адыгеи, в республике на учете сегодня состоит 75 детей с аутизмом. С 2015 года действует общественная организация «Особенные дети Адыгеи». За счет бюджетных средств реализован проект по обучению учителей-сопровождающих (тьюторов), работающих с особенными детьми. Сегодня по общеобразовательным программам обучается 62 ребенка с расстройствами аутистического спектра.

Кроме того, Центр развития инклюзивного образования, созданный на площадке Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения, оказывает помощь родителям детей с ограниченными возможностями. Глава Адыгеи предложил гостям из Италии посетить этот центр.

«Сегодня стоит цель — организовать комплексный подход к адаптации детей с аутизмом. Поэтому нам очень интересен опыт работы вашего центра с детьми с особенностями развития, который действует уже на протяжении 60 лет. Мы готовы рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества по этому вопросу», — сказал Мурат Кумпилов.