В выходные на Кубани сохранится дождливая погода и похолодает до 10 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные июля

По данным Краснодарского гидрометцентра, 26 июля по всему краю ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные осадки и град. Днем воздух прогреется до 23-28 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозе шквал усилится до 20 м/с.

27 и 28 июля в регионе сохранится дождливая погода. Ночью температура опустится до 13-18 °С, в юго-восточных предгорьях — до 10-15 °С, днем будет 24-29 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

На Черноморском побережье в выходные прогнозируют грозовые дожди. Ночные температуры — 16-21 °С, днем потеплеет до 23-28 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях — 25-26 °C.