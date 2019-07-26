В выходные на Кубани сохранится дождливая погода и похолодает до 10 °С
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные июля
По данным Краснодарского гидрометцентра, 26 июля по всему краю ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами сильные осадки и град. Днем воздух прогреется до 23-28 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозе шквал усилится до 20 м/с.
27 и 28 июля в регионе сохранится дождливая погода. Ночью температура опустится до 13-18 °С, в юго-восточных предгорьях — до 10-15 °С, днем будет 24-29 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
На Черноморском побережье в выходные прогнозируют грозовые дожди. Ночные температуры — 16-21 °С, днем потеплеет до 23-28 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях — 25-26 °C.
В Краснодаре 27 июля пройдут небольшие дожди, на следующий день синоптики предрекают ясную погоду. Ночью столбики термометров опустятся до 18 °С, днем будет около 28 °С. Ветер 3-4 м/с.
Как сообщали Юга.ру, в Анапе накануне запретили купаться в море из-за грозы и донного течения. В Сочи до 29 июля продлили штормовое предупреждение по непогоде.
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