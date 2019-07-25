В Сочи задержали мужчину, который угрожал убить мать и сожительницу
Сочинские полицейские в июле задержали 31-летнего мужчину, который угрожал убийством двум женщинам
Местная жительница сообщила в отдел полиции Центрального района Сочи, что ее сожитель угрожал ей убийством, а теперь собирается убить свою мать.
На место происшествия приехали сотрудники полиции и задержали мужчину. Женщины, которых он удерживал, не пострадали, сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Подозреваемого доставили в отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Как сообщали Юга.ру, в Ростове отправили под суд мужчину, который угрожал убить судебного пристава.
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