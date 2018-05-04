В Ростове будут судить мужчину, который угрожал убить судебного пристава
В Ростове-на-Дону мужчину будут судить за угрозы убить судебного пристава и его родственников
«По версии следствия, в июне 2016 года обвиняемый по телефону неоднократно угрожал убийством судебному приставу-исполнителю и его близким родственникам, за исполнение госслужащим судебного решения», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокурор Ворошиловского района Ростова-на-Дону утвердил обвинительное заключение по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении судебного исполнителя, а равно его близких в связи с исполнением решения суда).
Уголовное дело направлено в суд.
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